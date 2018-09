Sexy zrzka o polovinu zkrátila svoji hřívu: Jak se vám krásná Slovenka v novém účesu líbí?

Táňa Pauhofová změnila účes kvůli novému projektu. Super.cz

Pánské magazíny si během pauz při natáčení dokonale nastudovala. Obsahově se jí prý líbí, jen fotografie by volila jiné. "Oceňuji třeba rozhovory se zajímavými lidmi, ale portréty a fotografie žen by mohly být uctivější," míní. Už z tohoto přístupu je zřejmé, že Táňa by do focení aktů sama nešla. "To samozřejmě ne. Respektuji, když se pro to někdo rozhodne, některé umělecké snímky se mi i líbí. Ale já dávám přednost obsahu před obalem. Je to i určitá sebereflexe," vysvětlila.

Táňu brzy uvidíme v dalším českém filmu, jde o historický snímek z 50. let minulého století Toman. "A chystám se ještě na natáčení jednoho velkého projektu, o kterém ještě nemůžu mluvit," svěřila. A právě nový projekt je důvodem, proč radikálně změnila účes a zbavila se značné části své zrzavé hřívy. ■