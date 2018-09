Těhotná Fajksová se ve čtvrtém měsíci ztrácí před očima. Má hlavu v záchodě a hubne

Tereza Fajksová Super.cz

Miminko bylo plánované. "Od ledna jsme se snažili, bylo to plánované. Podařilo se nám to v červenci. Ale netušila jsem to. Byla jsem na dvou svatbách, kde jsem pořádně pařila, popíjela, alkohol tekl proudem. Do toho tataráček, sushi," usmívá se.

Pohlaví miminka zatím neznají, ale měli by se ho s partnerem Lubošem dozvědět už za týden. Svatba ale v plánu není. "Teď se po ránu lekám v zrcadle a já bych chtěla být krásná nevěsta, takže jestli se vezmeme, nebude to dřív, než bude prcek na světě," dodala modelka. ■