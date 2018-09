Pořád jsou zamilovaní až po uši: Lucie Bílá se pořád tulila ke svému potetovanému o 17 let mladšímu svalovci

Lucie Bílá a Radek Filipi tvoří krásný pár. Michaela Feuereislová

Bílá stále řádí po boku svého testosteronem nabitého svalovce Radka Filipiho, který zpěvačku pravidelně doprovází i do společnosti.

Na představení jedné luxusní kosmetické značky se Bílá ke svému potetovanému ochránci neustále tulila a bylo vidět, že je do něj pořád zamilovaná až po uši. A to už se spolu jednou rozešli, aby pak zjistili, že bez sebe nemohou být.

„Život nám to tak naplánoval, mělo to tak být a je to v pořádku," nechal se nedávno slyšet spokojený Radek, který je o sedmnáct let mladší než jeho slavná partnerka. Věkový rozdíl jim ale vůbec nevadí. ■