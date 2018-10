Krásná herečka je po rozchodu s fotbalistou stále single: Na premiéře provokovala v modelu bez podprsenky s odhalenými zády

Sara Sandeva je momentálně single. Super.cz

V nové filmové komedii Po čem muži touží hraje mladá krásná herečka Sara Sandeva (21) dceru Jiřího Langmajera (52). Před slavným kolegou necítila ostych, naopak si prý padli do noty. "Jirka je skvělý. Měli jsme spolu jen pár natáčecích dní, ale užila jsem si to a skvěle jsme si v backstagi i popovídali," svěřila Super.cz na premiéře.

Díky snímku získala i novou zkušenost jako zpěvačka. Hraje tam na kytaru a zpívá. "Písničku, která byla pro film napsaná, jsem se rozhodla i vydat. Je k ní i videoklip. Ne, že bych chtěla rozjet kariéru zpěvačky, rozjela se na turné a vydávala cédéčka. Chtěla jsem to zkusit a udělala to pro radost," vysvětlila.

Sara na premiéru dorazila jako něžná květinka ve světle růžových šatech a s čelenkou od své dvorní návrhářky Hermíny. I když vypadala jako víla, provokovala aspoň odhalenými zády, takže bylo jasné, že si pod model nevzala podprsenku. "Domluvily jsme se s Hermínou, že když minule jsem byla na premiéře v černé, tak to chce nějakou změnu," svěřila Sára, kterou na zmíněnou premiéru, tehdy šlo o film Zdeňka Trošky Strašidla, ještě doprovázel bývalý přítel, fotbalista pražské Slavie Jan Sýkora.

"Od rozchodu jsem sama. A musím říct, že mi to vyhovuje. Uvědomila jsem si, že v mých jednadvaceti letech je lepší energii dávat spíš do práce než do vztahu. Jsem takhle teď šťastná," uzavřela. ■