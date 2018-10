Šišláním a oteklou pusou rozesmála Gondíkovou i Plánkovou: Mrkněte, jak Kairu Hrachovcovou zřídili v maskérně!

Kateřina Kaira Hrachovcová vypadala hodně děsivě.... Video: archiv FTV Prima

Kaira coby Marta Flanderková navíc šišlala a působila natolik komickým dojmem, že rozesmála i své kolegyně, které smích nemusely ani hrát. Na šišlající Kairu se podívejte ve videu.

„Nalíčená jsem byla hodně a pusu jsem měla pěkně vycpanou, aby to bylo autentické a vypadalo to jako zranění. Zkoušela jsem všechny možnosti a nakonec vyhrály vatové tampóny, a že sem jich tam měla. Vypadala jsem, jako když jdu od zubaře,“ popisuje Kaira, jak spolu s maskérkami docílila oteklé tváře a bodných zranění.

„Hezky se mi to hrálo, muselo to být komické a holky, které v té scéně se mnou hrály, byly odbourané, to přiznávám.“

Takže smích Adéla Gondíková, Markéta Plánková ani Irena Máchová rozhodně předstírat nemusely. „Pokaždé, když jsme ten záběr opakovali, tak se holky rozchechtaly.“

O úsměv na tváři se postaral nejen vzhled herečky, ale i její bezchybné šišlání, které si Kaira do této scény vymyslela.

„S tím šišláním v dialogu jsem přišla sama a setkalo se to s úspěchem, takže jsem byla ráda. Víte, nejsem hlavní postava, to jsou všichni Krejzovi, a já jim tam jen malinko přihrávám,“ líčí se skromností herečka a prozrazuje, že tu svoji Martu si ještě hledá a přetváří k obrazu svému. „Snažím se jí vdechnout život, a aby ta postava měla svůj charakter. Proto jí třeba vkládám do úst ta cizí slova. Dělám to přehnaně a vždy, když mluví, tak schválně zdůrazňuji české slovo, které je podobné tomu anglickému. Musí to být hezky komické, ale ne trapné,“ poodkryla Kaira své herecké tajemství. ■