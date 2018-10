Česká kráska se silikonovými trojkami sice prodává spodní prádlo, ale chodí nahoře bez

Kateřina Votavová Super.cz

"Vím, že dělám poradenství spodního prádla, ale nejčastěji chodím nahoře bez. Je to pro mě nejpohodlnější, největší reklamu dělám po večerech manželovi. Nakupuju si to sama, pak mu to jenom ukazuju," usmívá se majitelka silikonových trojek.

Kateřina často předvádí a fotí prádlo či plavky, ale milují ji i návrháři. My ji potkali na fittingu módní show Natali Ruden (48). Je ráda, že se nemusí stále jen svlékat. "Jsem za to strašně ráda, i když tu nožku ukážu i tady. Za mě je to úplně super," dodala. ■