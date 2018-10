Žárlivé scény a ztráta důvěry? Česká Miss Šteflíčková přiznala krizi vztahu

Lea Šteflíčková Super.cz

"Po prázdninách se to rozjelo. Říkám si, že teď budu chodit víc přehlídek než za celou svoji kariéru modelingu," usmívá se Lea, která jako modelka pracovala a fotila hlavně v zahraničí. Tam se nyní nechystá. "Rok budu určitě pracovat u nás a pak se rozhodnu, jestli zase odcestuji třeba na dva měsíce do zahraničí. Uvidíme," vysvětlila Super.cz.

Předvádění pro české návrháře si pochvaluje. "Určitě to je splněný sen. Nikdy jsem nechodila pro české návrhářky jako je Beata nebo Natali," říká.

S přítelem Michalem vztah prý stále funguje, i když krátce po jejím vítězství v České Miss to moc růžově nevypadalo. Partner žárlil.

"Můj přítel to zatím dává, jsem sama i překvapená. Musela jsem ho trošku srovnat i já. Krizi jsme ze začátku měli. Řekla jsem mu nějaké věci, které by měl dodržovat, aby vztah fungoval. Týkalo se to hlavně důvěry, žárlení, toho, že večer nejsem často doma. To bylo potřeba nastavit. Missí nemoc se tak zatím nekoná," dodala Lea. ■