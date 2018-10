Muzikálový zpěvák zkolaboval: Otrávil se houbami!

Martin Pošta se o víkendu otrávil nebezpečnou muchomůrkou tygrovanou. Foto: archiv Doktor Ox

Po pozření uvařeného jídla z hub, které si zpěvák sám nasbíral, se mu krátce na to udělalo špatně a zkolaboval. Vzápětí byl převezen do nemocnice na pozorování a kvůli vyšetření byl dokonce uveden do umělého spánku.

Dnes už je na tom zpěvák mnohem lépe, a tak hned o svém stavu informoval. „Chtěl jsem nasbírat muchomůrku růžovku, známou jako masák, ale zaměnil jsem ji za muchomůrku tygrovanou, u které je záměna velmi snadná. To, co jsem prožil, je něco, co bych nikomu nepřál. Muchomůrka tygrovaná způsobuje halucinace, při které se není možné kontrolovat. Teď už je ale vše v pořádku, v úterý mě propustí z nemocnice, ve středu již jdu do divadla na focení programu a od čtvrtka začnu naplno zkoušet,“ vzkázal Martin z nemocničního lůžka.

Jeho přítelkyně Kateřina si s ním naštěstí houby nedala, a proto mohla včas přivolat záchranku. Teď už se ale Martin, který se v hlavní roli Doktora Oxe alternuje s Jiřím Kornem (69), jen těší na blížící se premiéru, která se odehraje už 5. října v Divadle Hybernia.

