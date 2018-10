Copak se zbláznil? Nový Muž roku odmítl kšeft pro velký obchodní řetězec

Muž roku Jiří Kmoníček odmítl parádní kšeft. Super.cz

Už je to víc jak měsíc, co se novým Mužem roku stal strojař Jiří Kmoníček . Titul mu samozřejmě změnil život, hlavně po pracovní stránce. Ovšem nejlukrativnější kšeft, který mu zatím přišel, odmítl. Nám nad tím tedy zůstal rozum stát, stejně jako nad jeho vysvětlením.

"Život se mi změnil, mám teď míň času na práci, účastním se společenských i charitativních akcí a baví mě to," řekl nám na křtu knihy Jiří Krampol: Mých 222 dokonalých přátel, kde poprvé v životě spatřil například Karla Gotta. "Napadá mě úsměvná historka. Když jsem doma říkal, že chci být za každou cenu strojařem, táta odpověděl, ať se podívám na pana Gotta, který taky mohl zůstat elektrikářem, a co z něj dneska je," svěřil Jirka.

Pokud jde o pracovní zakázky, ty by zatím spočítal na prstech jedné ruky. "Chodil jsem módní přehlídku, fotil nějakou módu s plédy. Spíš se účastním těch akcí v rámci reprezentace soutěže," krčil rameny. Jednu parádní nabídku ovšem měl, ale nelíbila se mu a odmítl. O nic hrozného přitom nešlo. V reklamě na velký obchodní řetězec měl hrát závozníka.

"No právě kvůli tomu jsem proti tomu měl výhrady. Zrovna teď, když se všechno rozjíždí a začínám pomalinku pronikat do šoubyznysu, by si mě potom lidi pamatovali jako toho závozníka z reklamy. Takže i když jsem teď přišel o peníze, beru to jako investici do budoucna," míní Kmoníček. ■