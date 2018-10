Silikony přirozené jako vlastní prsa a navíc s neviditelnou jizvičkou? Ano, to chcete!

Jizva schovaná v podprsní rýze

„Jedna z výhod této operační techniky je, že se implantát dá aplikovat do prsu daleko kratší jizvou než obvykle,“ popisuje novinku plastický chirurg MUDr. Miroslav Krejča v Askepionu. Implantáty Motiva Ergonomix se totiž vkládají do prsou přes plastový pytlík, který je svým tvarem velmi podobný cukrářskému sáčku. Operatér si nejprve z malého řezu v podprsní rýze vypreparuje přesnou kapsu na zvolený implantát. Používá k tomu speciální nástroj s osvětlením pro lepší viditelnost. Vloží hrdlo sáčku do otvoru a silikonový implantát jemně vtlačí do prsu. Jizva po zvětšení prsou pomocí sáčku a implantátů Motiva Ergonomix má jen 2,5 cm. U běžné augmentace jsou standardní jizvy 5 cm dlouhé.