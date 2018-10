5 nejvíc sexy modelek z červeného koberce v Miláně. O odhalené nožky a hluboké výstřihy nebyla nouze

Slavné modelky předvedly své přednosti v Miláně. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V italském Miláně se to nyní slavnými tvářemi jen hemží. V rámci milánského Fashion Weeku totiž jedna přehlídka střídá druhou a celebrity se na červeném koberci objevují jako na běžícím pásu. Akce Green Carpet Fashion Awards 2018 nebyla výjimkou a slavné modelky se předvedly v odvážných róbách, které nenechaly příliš prostoru pro představivost.

Alessandra Ambrosio

Brazilská modelka Alessandra Ambrosio (37) se postarala o to, aby ji na červeném koberci nikdo nepřehlédl. Matka dvou dětí zvolila šaty s výstřihem až do pasu a vystavila tak na odiv svůdný dekolt.

Cindy Crawford

Modelka v důchodu Cindy Crawford (52) vypadala opět božsky v zelených saténových šatech s korzetem. Rozparek laškovně odhaloval její vypracovanou nožku a modelka tak již poněkolikáté dokázala, že snad vůbec nestárne.

Sara Sampaio

Andílek Victoria´s Secret Sara Sampaio (27) oblékla růžovou róbu značky Alberta Ferretti s hlubokým výstřihem a vykrojenými zády. Vypadala jako princezna, která čeká na svého prince, než se převlékla na přehlídku Dolce & Gabbana, kde zářila přímo na přehlídkovém mole.

Emily Ratajkowski

Svůdná Emily Ratajkowski (27), která obyčejně provokuje odhalenými fotkami na Instagramu, se ani tentokrát příliš nezahalila. Zavinula se do košile a kraťasů hořčicového odstínu a ukázala nejen nekonečně dlouhé nohy, ale také vypracované břišní svaly.

Petra Němcová

Česká kráska Petra Němcová (39) často září především na zahraničních akcích. Zahalila se do černobílého saténového kimona s rozparkem, který odhaloval její vypracované stehno. Jak je známo, rozparky jsou u Petry velmi populární, i když to s nimi občas přežene a ukáže víc, než by chtěla. ■