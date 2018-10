Ta má ale ránu: Poznáte, která herečka se skrývá pod kudrnatou parukou a pošťáckou uniformou?

Herečka je v kostýmu takřka k nepoznání. Foto: Trhák Musical

Televizní diváci ji mohou vídat na obrazovkách jako ztřeštěnou Helenu. Sandra Pogodová (43) se ale umí odvázat i na jevišti. A co nevidět to předvede ve své nové roli listonošky. Tu ztvární v muzikálu Trhák, který vzniká podle stejnojmenné filmové předlohy. Listonošku Ticháčkovou na plátnech ztvárnila Laďka Kozderková.

V zrzavé kudrnaté paruce a pošťácké uniformě by ji totiž na ulici poznal málokdo. „Zkoušíme od léta a neuvěřitelně nás to baví. Sešli jsme se tady dobrá parta,“ svěřila se nám Sandra. „Abych do role rychle vklouzla, tak jsem si domluvila i brigádu na poště a rozvážím psaní,“ zavtipkovala herečka, která se bude v roli alternovat s Danou Morávkovou (47).

„Paní, nesu vám psaní - je totiž nejslavnější replika z hereckého světa. Pošťácká uniforma je senzační. Je to moje první spolupráce s režisérem Radkem Balašem, už jednou jsme měli nakročeno ke spolupráci, ale zkoušení se ve finále nekonalo. Takže teď to konečně klaplo,“ svěřila se Pogodová, která na jevišti vystřídá hned několik kostýmů a do těla si dá také na rotopedu, na kterém během zkoušení našlape pár kiláčků. ■