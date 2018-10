Tenhle pohled nikdy neomrzí: Zuzana Belohorcová vystavila své sexy hříšné tělo v plavkách

Slovenská moderátorka vypadá skvěle. Foto: instagram Z.Belohorcové

Zatímco my se pomalu halíme do šál a kabátů, Zuzana Belohorcová (42) si na druhé straně polokoule užívá nádherné počasí. Moderátorka žije už pár let se svým mužem Vlastou Hájkem a dětmi Salmou a Neviem na Floridě. A tak může chytat bronz i během podzimu.