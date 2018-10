Rytmusi, je tohle vážně tvoje holka? Jasmina Alagič se proměnila v korpulentní romskou zpěvačku

Pod maskou Jasminu skoro nikdo nepoznal. Foto: instagram Tvoje tvář má známý hlas

Takhle by ji poznal jen málokdo. Moderátorka Jasmina Alagič (29) je na Slovensku jednou z hvězd soutěže Tvoje tvář má známý hlas a jak je vidno, není to jen holka s hezkou tváří a dlouhýma nohama. Po svém nedělním výstupu předvedla přítelkyně Rytmuse (41), že je i skvělou herečkou, která jde do všeho.