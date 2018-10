Ester Berdych Sátorová na přehlídce dráždila podprsenkou a šokovala přiznáním, že manžel je i její nejlepší kámoškou

Ester oblékla odvážný model. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová/Intimissimi

„Přehlídku jsem si moc užila. Bylo to vlastně poprvé, kdy jsem ji sledovala jako divák a musím říct, že to byla příjemná změna,” nechala se slyšet Ester, která se po přehlídce potkala s několika kolegyněmi, se kterými předváděla v minulosti.

Výlet do italského romantického města byl pro Ester takovou jednou velkou dámskou jízdou. Kromě ní totiž stejnou akci navštívili například kolegyně Nikol Švantnerová, Karolína Mališová, nebo Hana Vagnerová. Obvykle prý Ester dává přednost cestám do zahraničí s manželem, úspěšným tenistou Tomášem Berdychem. „Když mám čas, spíše vyrážím na dovolenou nebo prodloužený víkend s manželem. On je má nejlepší kamarádka,” uvádí s úsměvem modelka, která svého partnera většinou doprovází na všechny jeho zápasy po světě. Nezapomíná se ale věnovat sama sobě. „Rádi vyrážíme na posezení s přáteli, ale ráda čas trávím i sama se sebou. Vše musí mít balanc,” říká.

Na akci, která byla koncipovaná jako výprava do kouzelného lesa fantazie, dorazily takové hvězdy, jako je herečka Sarah Jessica Parker (53), hvězdná influencerka Chiara či módní ikona Alexa Chung. Sátorová na módní události rozhodně nezapadla v davu a zahraniční fotografy zaujala v odvážném outfitu inspirovaném pánským stylem, ve kterém vynikala podprsenka. „Ráda nosím pánský styl. Doplnila jsem to zdobnými šperky, kabelkou a samozřejmě krajkovou podprsenkou, která byl hlavním prvkem,” komentovala svůj look kráska, která se prý nestyděla. „Akce se týkala spodního prádla a já sama spodní prádlo předvádím a fotím,” dodala s úsměvem Ester Berdychová. ■