Konečně do toho praští: Zpěvačka Dasha je zasnoubená!

Dasha a Ondřej jsou rodiči dcerky Žofie, teď se i zasnoubili. Foto: Olga Hrušková

Radostnou novinu česká umělkyně potvrdila týdeníku Sedmička. "Slíbili jsme si veselku, ale zda to bude do roka a do dne, nemohu z časových důvodů zaručit," řekla krásná tmavovláska, která zpívá ve StarDance.

S bubeníkem rozpadlé skupiny Nightwork zpěvačka chodí už bezmála tři roky. Už počali i svého prvního potomka. Zásnuby byly jen otázkou času. Dasha už nejspíš vybírá svatební šaty a plánuje další životní krok. ■