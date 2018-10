Hříšná Nela Slováková v plavkách i bez nich! Takhle to vypadá, když je z formy a má nejvyšší váhu v životě

Nela Slováková foto Super.cz

"Chce to tak týden dva nejíst, to co chci, a bude to zase fajn," vysvětlila Nela, která odjela na relaxační pobyt s vítězkami soutěže krásy Look Bella do rakouského Kaprunu. Holky oblékají plavky, které Nela navrhuje.

Nela má prý své dokonalé pozadí díky genům a daru přírody. Neběhá, cvičí minimálně. "Nikdy nedržím krok se sociálními sítěmi a tím, co je cool. Běhat nebudu proto, abych si to dala na Instagram. Dělám věci, které dělat chci a běhat nechci. Občas cvičím, ale je to jednou za týden, teď jsem tři týdny vynechala. Úplně se teď neudržuju a proto to takhle vypadá," vysvětluje.

A jak to vypadá, když je ve formě? "Místo 57 kilo je tam 52," uzavřela sexy blogerka a návrhářka. ■