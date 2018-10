Bývalá láska Leoše Mareše se vrací na scénu: Někdejší Vicemiss se ale musí zbavit celulitidy

Hana Svobodová Super.cz

"Nevím, jestli by mě ještě někdo chtěl. Ale kdyby nějaká nabídka přišla, nebránila bych se," řekla Super.cz s úsměvem.

Svobodová na sobě maká. Aby se zbavila celulitidy, nechává se balit do speciálních obvazů. "Chci si nechat pročistit tělo a rozhýbat lymfatický systém, aby ze mě odtekla voda. A taky je potřeba bojovat s celulitidou," vysvětluje.

Hadříky velikosti 36 už má hluboko ve skříni, ale ráda by je zase vytáhla. "Doufám ve velikost 36, ale to se musí doladit sportem. Na to se chystám. Musím cvičit, protože mám ráda vínečko a papání," dodala modelka. ■