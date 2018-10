Manžel Jennifer Aniston konečně promluvil o rozchodu. Plekanec s Vondráčkovou by si z něj měli vzít příklad

Justin Theroux promluvil o konci manželství s Jennifer Aniston. Profimedia.cz

Hollywoodský pár oznámil odloučení letos v únoru. Poté se obě herecké hvězdy odmlčely a ke svému soukromí se nevyjadřovaly. Jejich situace ale byla jednodušší v tom, že Theroux a Aniston spolu neměli děti. Rozchod tak proběhl zcela nekonfliktně.

Rozvádějící se Justin rozhovory o konci manželství dlouho odmítal. Trvalo mu sedm měsíců, než našel ta správná slova.

„Dobré na tom všem bylo, že to byl pravděpodobně ten, a to opravdu pečlivě vybírám slova, nejohleduplnější rozchod. Nebyla mezi námi žádná nevraživost,“ svěřil deníku The New York Times. „Bude to znít zvláštně, ale je velmi vyčerpávající, když se snažíte oddálit něco nevyhnutelného. Nikdo z nás nemá potřebu z čehokoliv obviňovat druhého,“ prozradil, že setrvání v manželství by pro něj i Jennifer bylo pokrytecké.

„Jeden druhého respektujeme, takže vše proběhlo pokud možno bezbolestně. Smutné by bylo hlavně to, pokud by skončilo naše přátelství. A to funguje dál, na což jsme oba hrdí,“ dodal herec ze seriálu Pozůstalí. Škoda, že podobnou cestou nezvolili i Plekanec s Vondráčkovou. ■