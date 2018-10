Tanec u tyče vyžaduje talent. (ilustrační foto) Profimedia.cz

Smyslné pohyby u tyče už dávno nepatří jen do nočních klubů. Z aktivity, kterou měly dříve ve svém repertoáru striptérky, se stala regulérní sportovní záležitost. K tyči to táhne čím dál více žen. Trénink ale občas končí dost nešťastně. Dopadnout to může všelijak.