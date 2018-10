Takto bydlí Jitka Boho. Celé léto makali na domě a zahradě a museli oželet i dovolenou u moře

Interiér si Jitka ladí sama. Foto: archiv J. Boho

„Máme nový baráček a v létě hodně pracujeme na zahradě. Strávili jsme tam mnoho hodin a myslím si, že se to projevilo. Letos v létě jsme si prostě řekli, že je strávíme na zlatých píscích a na maltě, aniž bychom překročili hranice. Prostě jsme makali a nelituju toho. I když to bylo náročné, jsem za to moc ráda,” říká Jitka, která je hrdá na to, že s partnerem zvládnou svépomocí spoustu činností.

Jitka vybavování domova miluje a pořizování různých drobnůstek do domácnosti je její oblíbenou aktivitou. „Dětský pokojíček jsem původně chtěla vymalovat v jemných barvách, šedá, béžová a pak nějaká tapeta. Nakonec jsme ale usoudili, že by to byl pokoj vlastně spíš pro nás, ale děti barvy milují. Takže pokojíček má Rosálka růžovo - lososový. Má zde samozřejmě indiánské tee-pee, obrázky s indiánskou tématikou, spousty krásných hraček a samozřejmě svou postýlku, ve které však zatím spí jen odpoledne,“ popisuje Jitka dětský pokoj svojí dcerky Rosálie (2).

O vybrané fotky svého domu se s námi zpěvačka podělila a můžete si je prohlédnout v naší galerii.

Držitelka titulu Česká Miss 2010 si ale uvědomuje, že mnoho dětí nemá to štěstí mít útulný domov, protože z důvodu složité situace musí se svými maminkami dočasně pobývat v azylových domech, kam se musely uchýlit v rychlosti a bez jakýchkoli svých věcí. Z toho důvodu se už podruhé stala ambasadorkou projektu na jejich podporu, do kterého se může zapojit každý. Stačí si koupit vybraný výrobek jedné konkrétní značky a jedno procento z ceny každého zakoupeného produktu půjde na vylepšení prostředí v azylových domech a na vzdělávací aktivity dětí. ■