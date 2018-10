Eliška Bučková se poprvé rozpovídala o rozchodu s rybářem Vágnerem: Víme, jak na tom je

Eliška Bučková Super.cz

"Jsem v pohodě, už je to delší dobu, není to rozhodnutí ze dne na den, že by v tom byl někdo třetí nebo se stalo něco špatného. Bylo to rozumné rozhodnutí dvou dospělých dětí. Máme fajn vztah, jsme v kontaktu, máme společné projekty, nehroutím se," řekla Super.cz Eliška.

Ještě před dvěma týdny spolu byli na expedici v Amazonii. Tam už ale nefungovali jako pár. "Amazonie v tom nehrála vůbec žádnou roli," říká rázně modelka.

Nadále budou s Jakubem spolupracovat. "Tábor Katlováček budu pořádat spolu s Jakubem dál na Katlově, těším se na to. Není důvod končit tyto krásné projekty nebo ukončovat práci s Kubou. My jsme se opravdu rozešli jako přátelé, to není fráze. Dva dospělí lidé se rozhodli jak dál, každý máme jiné touhy, osobní cesty se rozdělily a ty přátelské a pracovní pokračují," dodala Bučková. ■