Dara Rolins půl roku po rozchodu: Dceři Lauře se po Rytmusovi stále stýská

Dařina dcera Laura se občas na Rytmuse vyptává. Foto: Instagram D. Rolins

Zpěvačka totiž přiznala, že se jí občas po raperovi zasteskne a smutek cítí i její dcera Laura, která si k němu za tu dobu vytvořila přátelský vztah.

„Laura měla k Patrikovi takový normální zdravý přístup. Patrik ji nikdy nenahradil otce. Ona žije svůj pokojný dětský život, ale občas se na něj ptá. Dokonce nedávno řekla, že se jí po něm stýská. Řekla jsem jí, že je to dobře a potěšilo mě to, protože, kdyby jí nebylo smutno, nic by za těch sedm let, co jsme s Patrikem byli spolu, nebylo v pořádku,“ svěřila se zpěvačka magazínu Šarm a dodala: „I já jsem se Lauře přiznala, že mi bylo také smutno.“

Na vztah s Rytmusem vzpomíná Dara s láskou a pokorou, proto ji trochu zamrzelo, že raper před veřejností prezentuje, jako by do jeho minulosti ani nepatřila. Ale i přes to se nakonec přenesla. „Zažila jsem s ním krásný vztah a to, co je teď, jak to on prezentuje, je jeho věc. Mně je to jedno. Nic jiného mu nepřeji, jen štěstí. A myslím to opravdu upřímně,“ sdělila Dara Rolins. ■