Nebylo to lehké, drahá! Jašków se ve Tváři pokusil převtělit do Richarda Müllera

Robert Jašków jako Richard Müller Foto: archiv TV Nova

Robert vyfasoval píseň Nebude to ľahké a opravdu to lehké nebylo. Richard Müller (57) občas spíše vypráví než zpívá, ale všichni se shodli na tom, že je téměř nenapodobitelný. Jašków s tímto vystoupením skončil poslední. „Mě to strašně dojímalo. Máš tak smutné oči, že mě to přimělo přemýšlet o té písni a Richardovi,“ reagovala hostující porotkyně Aňa Geislerová (42).

„Bylo to hrozně krásný, jsem z toho unešený. Ta Richardova nedbalá intonace je strašně těžká. Ty ses tomu přiblížil,“ dodal Janek Ledecký. Porota sice nešetřila chválou, ale s body to nepřeháněla.

Příště se Robert ve Tváři předvede jako Meryl Streep ve filmu Božská Florence, kde herečka ztvárnila „nejhorší zpěvačku na světě“ Florence Foster Jenkins. Jakákoliv nedokonalost bude v tomto případě žádoucí.