Přestala se cpát knedlíky a maká na sobě: Zamilovaná sexbomba Mottlová shodila už 4 kila

„Teď jsem tomu vážně hodně propadla. Udělala jsem si takovou výzvu, řekla jsem si dost už těch knedlíků a toho lenošení a udělala jsem si takovou třítýdenní výzvu a šlápla do toho. Budu jíst zdravě a budu sportovat. Strašně mě to chytlo a drží mě to,“ svěřila se modelka a herečka, která od léta pravidelně sportuje.

„Snažím se cvičit každý den, snažím se jíst hodně zeleniny. Zhubla jsem přes čtyři kila během těch tří týdnů, to tělo dostalo asi pořádný kopanec, ale myslím, si, že to kilo budu mít zase zpátky, protože v tom režimu, ve kterém teď jsem, se to nedá úplně udržovat,“ prozradila Bára.

A jak to vypadá s její láskou? „Přítele mám stále, máme se rádi, je to teď dost náročné, protože já hodně pracuji, on hodně pracuje, snažíme se to nějak skloubit. Jsme spolu vlastně dost čerstvě, takže se furt tak otrkáváme,“ řekla modelka s tím, že Marek je z úplně jiné branže.

„Je mimo moji profesi, je to inženýr ekonomie, velmi inteligentní člověk, oproti mně, takovému střevu, je to vtipná kombinace. Ale smysl pro humor nás spojuje, ten máme dost velký oba dva,“ prozradila Mottlová, kterou s přítelem seznámil jejich společný kamarád. ■