Bizarní podívaná ve Tváři: Jan Révai se nakrucoval v růžových šatech a laškoval s porotou

Jan Révai poprvé vystoupil v ženském převleku. Foto: archiv TV Nova

Do své role se herec opravdu vžil se vší vervou. Dokonale vychytal sexy gesta a s laškováním nepřestal ani při hodnocení poroty, která nešetřila chválou. „Musím říct, že paní máma to tady rozjela,“ prohlásil moderátor Ondřej Sokol (46). „Minule si nám ukázal, že to umíš s klukama, dneska si ukázal, že to umíš s holkama,“ pokračoval Aleš Háma. Honzovo číslo chválil i Janek Ledecký (56), který hodnotil především pěveckou část. „Jsou tam náročné ty stopky, trefit se do toho tím zpíváním. Tady to sedlo jako prdel na hrnec, klobouk dolů,“ řekl Ledecký.

Zato Aňa Geislerová (42), která tentokrát doplnila porotu jako pozvaný host, si do hereckého kolegy i trochu rýpla. „Já jsem naprosto překvapená. Tenhle člověk překvapuje už mnoho let. Já vůbec nevěděla, že umíš zpívat. Pak tady budu mít bod mínus za to neoholené stehýnko,“ popíchla ho herečka.