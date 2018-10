Vévodkyně Meghan se dala na vaření: Její aktivity přišel podpořit manžel Harry i maminka Doria

Meghan podpořil Harry i maminka Doria. Profimedia.cz

Bývalá americká herečka podpořila ženy z komunitního centra, s nimiž připravila kuchařku plnou receptů z nejrůznějších světových kuchyní. Meghan k ní napsala předmluvu a svým jménem jí dala potenciál bestselleru. To se bude hodit. Výtěžek z prodeje totiž bude určen rodinám z londýnské budovy Grenfell Tower, kterou loni zachvátil požár.

Meghan kuchařku s názvem Together - Our Community Cookbook prezentovala na akci, kde byly k ochutnání pokrmy podle zveřejněných receptů. Vévodkyni přišel podpořit nejen její manžel Harry (34). Na její úspěch se přiletěla z USA podívat i její maminka Doria Ragland. Kate takovou podporu od své matky nikdy neměla. Carole Middleton to do společnosti moc netáhne. ■