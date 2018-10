Pět kousků spodního prádla, které ženy milují

My ženy to tak prostě máme – když nám podprsenka skvěle padne, koupíme si tu samou klidně znova. S kalhotkami je to stejné. Proto vám přinášíme pět tipů na spodní prádlo, které u žen jednoznačně boduje. A možná bude odteď i vaše nejoblíbenější!

Trojúhelníková favoritka Svůdná a nevinná zároveň, stejně jako ženy. Přesně taková je Triangle bra Angelia. Její vyztužené košíčky krásně tvarují poprsí a všité kostice mu zase poskytují dokonalou oporu. Obvod je prodyšný a navíc podšitý jemnou prádlovou gumičkou, takže se vám nebude nikdy zařezávat. A díky jemné krajce, která zvolna přechází z košíčků až na ramínka, se budete v tomto kousku prádla cítit jako královna.

Hvězda hlubokých výstřihů Elizabeth patří k podprsenkám střihu bardot. Ty podpírají ňadra pouze zespodu, a perfektně tak zvýrazňují horní linii ňader. S "bardotkou" si můžete v klidu dovolit hluboký i široký výstřih, bez obav že snad bude okraj podprsenky vykukovat. Elizabeth se navíc skvěle přizpůsobí ňadrům všech velikostí – menší dekolt krásně vyplní, bohatší dokonale vytvaruje. Její bezchybnost doplňuje už jen jemná krajka a něžná mašlička ve zvýšeném středu.

Dokonalý dekolt zařídí podprsenka Annie Svou oblibu si u žen získala právem. Speciálně střižené a vyztužené košíčky totiž hravě vykouzlí zaoblený tvar poprsí, po jakém touží snad každá z nás. Annie se perfektně hodí do šatů nebo všude tam, kde jsou ramínka nežádoucí – z podprsenky je můžete snadno odepnout. A pokud vás příroda obdařila bujnými ňadry, oceníte u větších velikostí vyjímatelné vycpávky.

Sněhobílá královna mezi podprsenkami Jane splňuje všechno, co ženy od podprsenek většinou žádají. Košíčky střižené do tvaru písmene "T" pěkně tvarují ňadra a pevnější obvod s kosticemi jim zajišťuje neustálou oporu. O parádu se stará jemný vyšívaný tyl, který podprsenku halí jako sněhový závoj a propůjčuje jí romantický vzhled. A Jane potěší i ženy s bohatým dekoltem – u větších velikostí se totiž zapínání rozšiřuje ze dvou háčků na tři.