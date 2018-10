Narostly jí vousy i prsa: Jitka Schneiderová zvítězila ve Tváři jako těžkotonážní mužatka

Jitka Schneiderová ve Tváři zmužněla a přibrala. Foto: archi TV Nova

Dostala nejen fanoušky, ale i porotu do kolen. Proměna Jitky Schneiderové (45) v korpulentní umělkyni Kealu Settle byla dokonalá. S písní This Is Me si herečka vyzpívala první příčku a stala se vítězkou 4. kola show Tvoje tvář má známý hlas.

Schneiderovou kostyméři nasoukali do převleku z filmu Největší showman, ve kterém si herečka a zpěvačka Keala Settle zahrála vousatou ženu. Ta se s písní This Is Me vzepře okolí a zpívá o tom, že bude vždy sama sebou.

Jitka okouzlila porotu nejen svým kostýmem, ve kterém byla k nepoznání, ale také tím, jak úspěšný song, který získal Zlatý glóbus za nejlepší filmovou píseň a dokonce byl nominován na Oscara, zazpívala.

„Při této písničce mi ve filmu běhal mráz po zádech. Příjemně jsi mě překvapila, žes to dala. Vidíš, že to jde!“ pochválil Jitku Janek Ledecký. „Jsem rád, že se tady ukáže něco vousatého. Smekám. Diváci netuší, co váží všechno, co máš na sobě. Je to celá sedací souprava,“ upozornil na vycpaný kostým Aleš Háma. ■