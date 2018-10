Tady se své postavě z Ordinace ani trošku nepodobá. Etzler tráví několik dní měsíčně v blázinci

Miroslav Etzler zešílel a několik dní v měsíci tráví v blázinci jako samozvaný mstitel. Foto: archiv Divadla Na Maninách

„Občas se mě lidé ptají, jestli někdy nezůstanu v roli, kterou právě hraju, a já bohužel musím odpovídat, že ne, i když je to velká škoda. Je nepodstatné, jestli hraju kanibala nebo kněze. V těch dobrých divadelních textech totiž většinou postavy jednají z dobrých pohnutek. Nebývají obdarovány obavou či strachem z úřadů. A tak jdou a trestají ty, kteří si to zaslouží. Jak hezké by někdy bylo být Hamletem, Donem Quijotem… Napravovat křivdy," říká Miroslav Etzler ke své roli ve hře Mindgame - Líbezné vyhlídky, v níž se v nově otevřeném Divadle Na Maninách představil právě jako ředitel blázince, jehož cílem není chovance svého ústavu vychovávat, ale trestat.

Divadelní hru Mindgame - Líbezné vyhlídky napsal britský hororový klasik Anthony Horowitz.

Představitel Karla Rytíře ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 si pochvaluje, že nejde o thriller, jehož cílem je jen strašit diváky, ale také je přimět k zamyšlení nad dnešním světem. „Svět jako takový je poraněný zásahem nás lidí. Drancujeme ho se vší parádou. A když se podíváte na to neuvěřitelné tempo a požadavky, které lidi kladou sami na sebe, těžko se můžeme divit, že to každou chvíli někdo odnese nejen fyzicky, ale i duševně."

A na co by diváky Miroslav Etzler do divadla nalákal? "Nebudete ani dýchat. A budete se bát. Slibuju." ■