Svou dvacetimesíční dceru stále kojí. Křížková ale s prospěšnou mateřskou aktivitou málem musela přestat

Lucie Křížková přiznala chudokrevnost. Michaela Feuereislová

Patří do skupiny maminek, které se snaží své děti kojit co možná nejdéle. V jednu chvíli ale hrozilo, že Lucie Křížková (34) bude muset svou téměř dvouletou dceru Lolu začít krmit umělou výživou, neboť měla nedostatek železa v krvi.

„Vždycky jsem měla nízký obsah železa v krvi. Poprvé mě na to upozornili z kontrolního odběru, když jsem šla darovat krev. Bylo to na hraně, nakonec mi krev vzali,” vzpomíná na začátky svých zdravotních komplikací Křížková. Nedostatek minerálu řešila bývalá královna krásy a moderátorka pořadu Sama doma úpravou jídelníčku a pojídáním semínek a doplňků stravy. „Měla jsem nedostatek železa i během těhotenství. Hodně jsem hubla, nemohla jsem přibrat a mít energii a fungovat v průběhu dne. Doktor mě varoval, že budu muset přestat kojit, aby mě to neohrožovalo. Užívala jsem přípravky na doplnění železa, po kterých mi ale bylo nevolno,” svěřila se Křížková.

Problémy s nedostatkem důležitých látek přetrvávaly i po druhém porodu. „Ohrožovalo to také miminko, které jsem krmila kojením a ono dostávalo málo železa," popisuje bezradné období Lucie. „Nedávné krevní testy opět odhalily nízkou hladinu železa, proto jsem neváhala vyzkoušet speciální doplňky stravy, které konečně zabraly,” říká spokojeně královna krásy roku 2003. ■