Poznáte ho? Muzikálový zpěvák z Tváře se proměnil v sexy americkou zpěvačku!

Zpěvák Vojta Drahokoupil jako populární americká hvězda Foto: archiv TV Nova

„Je to peklo, co budu muset zvládnout. Když jsem uviděl ten klip poprvé, tu choreografii, krásu Ciary, jak rychle zpívá, tak mi bylo jasné, že je nereálné to napodobit,“ svěřil se Vojta, pro kterého bude vystoupení k písní Level Up pořádný oříšek.

„Říkal jsem si, že textově to bude lehké, ale nebylo. I když v jedné části písničky nejdou vyslovit slova, musím zároveň se zpěvem zvládnout to šílené tempo tanečních kreací,“ svěřil Vojta, který se pod šikovnýma rukama maskérů proměnil v čokoládovou krásku. Jak zvládne napodobit úspěšnou zpěvačku a dvojnásobnou maminku, která je vynikající tanečnicí, uvidíte již tuto sobotu. ■