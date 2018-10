Plánuje dalšího potomka? Rusovlasé missce skončila mateřská a vedla syna poprvé do školky

Romana se rozpovídala o dětech. Super.cz

Zatímco některé děti se nechtějí pustit máminy sukně, syn Romany Pavelkové (34) s tím problém neměl. Maxíka vedla nedávno poprvé do školky a okamžitě se mu tam zalíbilo. „U nás to bylo super, malej přišel do školky, chtěli, abych si ho vyzvedla před obědem, ale řekla jsem, že je zvyklý chodit k paní na hlídání. Takže první den odcházel skoro před zavřením, před pátou hodinou, a paní učitelka ho jen chválila,“ svěřila se modelka.

„Když ho dávám do školky, tak mi to nerve srdce, nedělá scény, nebrečí, je natěšený a strašně ho to tam baví,“ svěřila se finalistka České Miss 2008, která naskočila po třech letech naplno do práce. „Mám teď trochu volněji, po těch třech letech. Co si budeme říkat, pro tu mámu je to poměrně náročné období,“ říká Pavelková.

Romana má velkou rodinu, vedle syna a manžela se stará ještě o tři pejsky a kočky, do budoucna by chtěla další dítě. „Myslím si, že dvě děti jsou ideální počet, ale teď ještě ne, dám si krátkou pauzu, no možná delší, ještě uvidíme,“ řekla se smíchem modelka. ■