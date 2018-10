Mluvilo se o ní, ale nikdo ji dosud neviděl: Sestra hlavní postavy Ulice dostala tvář populární české herečky

Jitka Smutná se svou seriálovou dcerou Lindou Rybovou Foto: TV Nova

O postavě Marie, sestře seriálového Vlasty Peška (Rudolf Hrušínský), se v Ulici několikrát mluvilo, dosud ji ale diváci neměli možnost vidět. Až nyní scenáristé naznali, že je na čase ji do děje začlenit nejen slovně. Novou postavu ztvární herečka Jitka Smutná.

„Marie je ženská, která má statek a nebojí se fyzické práce. Musí být manažersky schopná, musí mít ráda přírodu. Protože se nachází v těžké životní situaci a není si jitá tím, kolik času jí ještě zbývá, rozhodla se, že napraví vztahy ve své rodině a pokusí se najít po letech cestu ke svému bratrovi, Vlastovi Peškovi,“ nastiňuje základ, z nějž se bude odvíjet její dějová linka.

Se svou rolí má prý herečka společný zájem o přírodu, velké hobby ji ale pojí se seriálovým bráchou, spolužákem z DAMU. „S Rudolfem Hrušínským máme už léta společného koníčka, a to je rybaření. Hladiny rybníků, jezer, řek, to je velká energie, kterou si ráda vozím do města,“ svěřila Smutná. ■