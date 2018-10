Nejprodávanější umělec současnosti vystoupí konečně zase v Praze. Na tohoto zrzka se sjedou fanoušci z okolních zemí

Světová megastar Ed Sheeran se vrací do Prahy. Profimedia.cz

Poslední roky se České republice vyhýbal a jeho fanoušci museli jezdit na jeho koncerty do zahraničí. Super.cz ale přichází s informací, že Ed Sheeran po čtyřech letech chystá další české vystoupení.

Čerstvý držitel Řádu britského impéria, čtyřnásobný držitel Grammy a pětinásobný vítěz Brit Awards, jehož živé koncerty patří celosvětově mezi nejžádanější akce, vystoupí 7. července 2019 v pražských Letňanech. Pořadatelé očekávají obrovský zájem desetitisíců fanoušků. Napovídají tomu nejen počty prodaných vstupenek po celém světě, ale i Sheeranův rekord čtyř vystoupení na londýnském stadionu Wembley, která byla vůbec největším sólovým vystoupením bez doprovodné kapely, jaké kdy Spojené království vidělo.

Sympatický zrzek Prahu příští léto navštíví v rámci evropského turné „Divide“ 2019. Atraktivitu pražského koncertu jistě zvyšuje i fakt, že nejpopulárnější světový umělec vynechá okolní státy jako Polsko nebo Slovensko. Do České republiky se umělec vrací po čtyřech letech po svojí beznadějně vyprodané tuzemské premiéře. „Je nám opravdu velkou ctí, že jsme dostali možnost Eda Sheerana do Prahy opět přivézt. Byli jsme u jeho tuzemského začátku v roce 2015, kdy jsme pořádali první pražský koncert. Od té doby s hrdostí sledujeme jeho raketový růst,“ říká Lenka Muráriková z pořádající agentury.

Naposledy vystoupil Sheeran v Česku v roce 2014. Bylo to v době, kdy jeho hvězda začala strmě stoupat a plánovaný koncert ve Foru Karlín se díky velkému zájmu musel přesunout do kapacitně větší Tipsport areny. Doufejme, že během dalšího pražského koncertu nebudou Edu Sheeranovi malé i Letňany. ■