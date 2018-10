„Na co jste mysleli?“ čílil se chlapec. Ilustrační foto Profimedia.cz

Některé děti reagují na zprávu, že budou mít (dalšího) sourozence radostí, jiné smutkem. Klučík na videu, říkají mu Trae, se sice nejdřív usmál, ale pak to začalo: „Na co jste mysleli? Proč další dítě? Vždyť už dvě máte! Tak proč, proč, proč? Je to k vzteku!“ čílil se chlapec v dětské sedačce auta.

This kid isn't happy with his mom's 'exciting' news! Zveřejnil(a) Daily Mail dne Úterý 18. září 2018

Nadšení z bráchy nebo sestřičky sice neprojevil, ale ta vyřídilka! Je neskutečné, jak briskně klučík reaguje. Jeho rozhovor s mámou pokračuje asi následovně:

„Už máte dvě, tak proč chcete další dítě? A nahradit jedno z těch, co už máte, když toho bude moc?“ obával se. Matka ho proto ujistila, že by jeho ani malou sestřičku nikdy nevyměnili.

„To prostě nedává žádný smysl! Prostě nedává! Už dvě děti máte a máte je milovat napořád! A ne mít další dítě,“ pokračoval se stížnostmi. Máma se snažila situaci zlehčit, když začala mluvit na dcerku vedle, s tím, že ona vypadá spokojeně, že bude mít sourozence. Chlapec ale namířil prstík s otázkou: „Co to je za dítě?“

„To nevím, může to být kluk a může to být holka,“ odpověděla máma. „No, klučičí pláč je ještě horší,“ reagoval okamžitě syn. Na otázku, jak to může vědět, odpověděl: „Protože když jsem viděl plakat dítě před školou, tak to bylo hrozný, mnohem horší než když pláče Amaya,“ nezaváhal.

Nejlepší je ale jeho závěrečná reakce. „No, Traei, nevím, co k tomu plakání říct, budeš si muset zvyknout, ok?“

„Dobře, ale kup mi pár špuntů do uší,“ odpověděl Trae. ■