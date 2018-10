Hvězda Tváře zkolabovala! Vojta Drahokoupil leží na kapačkách v nemocnici

Vojta Drahokopil Foto: archiv V. Drahokoupila

"Kompletní vyčerpání organismu. Omlouvám se všem, do čtvrtka budu offline a budu nabírat nové síly. Mám vás rád," napsal Vojta, který zkolaboval kvůli velkém pracovnímu vytížení.

"Měl jsem strašně těžké léto: zkoušky na Tvář, natáčení filmu, nahrávání singlu Zeď kolem nás a natáčení klipu. Celkem se to nakupilo a byla to obrovská zátěž," vysvětlil zpěvák, který si nyní přeje, aby byl co nejdřív v pořádku.

Drahokoupil vyhrál první kolo Tváře, coby Adele byl excelentní. V sobotu by se měl proměnit v popovou divu Ciaru. ■