Dva roky poté, co se Milan Drobný obul do ženy Karla Gotta, spolu zpěváci poprvé promluvili. Jak to proběhlo?

Hradba mlčení byla prolomena až na křtu knihy Jiří Krampol: Já a mých 222 dokonalých přátel, kde se oba ocitli v roli hostů. "Jsou to dva roky, co jsme se neviděli. Já ho kontaktoval, ale zjistil jsem, že nemá stejné telefonní číslo, takže na něj nemám spojení. Dnes to bylo poprvé. Byl jsem překvapený, když mi Karel podal ruku a řekl: Ahoj, Milane," řekl nám Drobný.

"Byl jsem rád, že k tomu došlo. Myslím, že je to správné, protože já proti němu nikdy nic neměl, je jeden z mých nejlepších přátel. Divím se, že se k tomu odhodlal. Myslím, k tomu kroku, kdy řekl do médií to, co řekl. Na druhou stranu se zastal části své rodiny," zmínil společné prohlášení Gottových ke kauze zmíněné v úvodu.

"Od té doby bylo ticho a až tady jsme se potkali. Myslím, že začne zase uvažovat normálně a bude to všechno, jak by to mělo mezi přáteli být. O našem přátelství jsem přesvědčený, z mé strany se nic nestalo. Záleží na něm a jeho uvažování nebo vedení, co mu povolej anebo co sám může rozhodnout," opět si neodpustil rýpnutí Drobný.

"Přeju Karlovi hodně zdraví, štěstí, ať si užívá s holčičkami a abychom si popřípadě mohli někdy sednout a říct si všechno z očí do očí. Vždycky zajímavě vyprávěl, už od let na konzervatoři, a to mi někdy chybí. Snad k tomu někdy dojde," uzavřel. ■