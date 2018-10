Víme první: Dominika Mesarošová se raduje z miminka

Dominika a Tomáš se dočkali miminka. Herminapress

Kontrolovali jsme ji každý den s otázkami, jestli už porodila. A ještě včera to nevypadalo, že se k porodu Dominiky Mesarošové (33) schyluje. Původní termín ostatně měla až 26. září. Dnes nám ale na otázku neodpověděla. Odmlčela se, protože ležela na porodním sále.

Dominika už před dvěma týdny přesídlila z nového bydliště v Brně do svého domečku v Průhonicích, aby to měla do porodnice blíže. Porod měla totiž naplánovaný v pražském Podolí, kde se narodila i ona.

Až po čtvrté hodině odpoledne se Dominika ozvala. "Dnes jsem porodila. Vše je v pořádku. Zatím nebudu nic prozrazovat. Chceme si to užít sami. Děkuji za pochopení," napsala do redakce Super.cz modelka, která se miminka dočkala s přítelem Tomášem. I když to maminka nepotvrdila, těšila se na kluka, což je zřejmé z připraveného pokojíčku. ■