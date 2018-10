Televizní celebritka byla na večírku středem pozornosti. Ukázala holá prsa i huňaté obočí

Jess Woodley Profimedia.cz

Bývalá hvězda britské reality show Made In Chelsea Jess Woodley (23) se objevila na večírku Revlon x Adwoa Aboah v Londýně a strhla na sebe veškerou pozornost. Vyrazila si totiž v průsvitných černých šatech bez podprsenky a odhalila tak kompletně své poprsí.

Nepřehlédnutelná byla ovšem nejen díky odvážnému outfitu, ale také díky huňatému obočí, které se rozhodla vyčesat nahoru. Vypadala sice, jako by strčila prsty do zásuvky s elektřinou a šok zasáhl jenom její obočí, ale jako fashion guru jistě věděla, co dělá.

Woodley nyní pracuje jako kreativní ředitelka jedné z londýnských značek. Populární reality show opustila loni v únoru, aby se věnovala kariéře v módním průmyslu. ■