Kdo s koho? Ilustrační foto Profimedia.cz

Svalnatá fitneska vs. holohlavý obr. Na vítěze této páky se těžko vsází. První dojem sice svádí důvěřovat muži, v tomto případě chlapovi jak hora, ale byl by to omyl. Na silná ramena, která odhalily zrzavé vlasy na druhé straně pultu, byl krátký. Vyrovnaný souboj nakonec skončil ve prospěch ženy.