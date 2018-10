Líbí se vám jako zarostlý středověký bojovník? Vousatý Šebrle ukázal, jak mu to bude slušet ve filmové roli

Roman Šebrle Foto: archiv FTV Prima

„Točíme od rána do večera,“ prozradil Šebrle. Kvůli roli se nesměl od začátku července holit ani stříhat. Vlasy i vousy jsou autentické, maskérky pak vyrobí jizvu a udělají mu středověký rozcuch.

Svou proměnou překvapil i diváky zpráv. Prima mu před kameru povolila délku vousů maximálně tři centimetry.

„Ale myslím si, že jsou o něco delší. Doma to Evě nevadí, známí vědí, že to mám na film, takže to nijak neřeší,“ říká moderátor, který se ale nedávno nechal slyšet, že se těší na to, až se oholí. „Jednak je to nezvyk, a jednak mně ty vousy vadí, takže já mam radši, když jsem hladce oholen,“ má jasno Šebrle. ■