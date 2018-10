Tato XXL modelka se pozornosti nebojí: Fanouškům se na internetu ukázala nahá

Iskra Lawrence, Ashley Graham, Alessandra García-Lorido, Fiona Falkiner, Hayley Hasselhoff... Žen, které se živí modelingem navzdory baculaté figuře, je dnes mnoho. A jejich fanouškovské základny se rozšiřují každým dnem. Mezi vzory pro to, že to jde i bez diet, patří i Londýňanka Felicity Hayward (29).

Všechny už se setkaly s kritikou a posměchem, většinou na ně reagují svou mantrou, že každé tělo je krásné. Poslední zmíněná je se svým natolik spokojená, že ho bez obav ukazuje nahé. A i ve společnosti jde kolikrát na hranu. Na kosmetickou akci při londýnském týdnu módy vyrazila v průhledném overalu.

Love yourself babe, and prove them wrong #SelfLoveBringsBeauty pic.twitter.com/mRdDIDubR3