To tady ještě nebylo: Igor Bareš se poprvé objeví v muzikálu a rovnou se bude svlékat!

A podle všeho se mají diváci na co těšit. Bareš totiž bude během představení odhazovat i svršky. „Je to můj první a snad i jediný muzikálový počin. Já jsem kdysi tvrdil, že nikdy nebudu na jevišti zpívat, ani tancovat, ani svlékat se do naha. Ale protože Petr Čepek na sobě v tom filmu trhá košili, tak horní polovina mého 107kilového těla bude holá,“ prozradil Bareš, který se objeví v divadelním zpracování stejnojmenného filmu v roli producenta Šuse.

V manželce Antonii Talackové má velkou oporu, a jak sám přiznal, jeho děti zřejmě půjdou v hereckých šlépějích. Dospělá dcera, která žije se svou matkou na Moravě, studuje vysokou školu a ty menší už přičichly k divadelnímu světu. „S manželkou máme dvě malé děti, osmiletou Toničku a čtyřletého Lojzíka. Tonička už dělala svoje první krůčky v dabingu. Děti jsou po mně, ale byl bych nerad, ono to herectví není jednoduché povolání a když člověk nemá příležitost a dost štěstí, tak to bývá povolání i smutné,“ dodal závěrem herec. ■