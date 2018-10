Z prince se stal králem: Takhle se Mirek Šimůnek objeví v nové filmové pohádce

Miroslav Šimůnek si v nové pohádce zahraje krále. Super.cz

Všichni si ho pamatujeme jako prince, ale i on stárne. Herec a moderátor Mirek Šimůnek (40) se do pohádky vrátil, teď už ovšem v roli v krále. Jeho partnerkou bude v česko-slovenském projektu Když draka bolí hlava Kateřina Brožová (50).

"Já už myslel, že se toho ani nedožiju a budu rovnou třeba pohádkovým dědečkem. Takže jsem měl z nabídky zahrát si krále velkou radost. Taková nabídka se rozhodně neodmítá," byl Šimůnek nadšený, že se po dlouhé době objeví na filmovém plátně.

Sedla mu i jeho parťačka Kateřina. "Pravdou je, že jsme se do natáčení potkali jenom jednou na nějaké akci, kde jsme prohodili pár slov. Ale bylo to, jako bychom se znali léta letoucí. Snažili jsme se, abychom opravdu působili jako milující se pár, aby to na tom filmu bylo vidět. Tak to snad vyšlo," doufá Mirek. ■