Na obrazovkách nemá Eva Burešová o nápadníky nouzi: Je u ní někdo na obzoru v reálném životě?

Na obrazovkách se na rozdíl od jejího života kolem ní motají hned dva nápadníci. O sestřičku Petru má totiž zájem nejen Jan Plouhar coby pacient Slavík, ale i Ondřej Rychlý, který hraje doktora Hlinku. Zatímco její postava si to užívá, herečka má tolik práce, že na vztah ani nezbývá čas.

„Je to pravda, mám teď díky Tváři víc práce, ale neničí mě to. Ale vše je o tom, že se to musí umět dobře zorganizovat. Role Petry v Modrém kódu dostává větší rozměr, tak jsem ráda. Natáčení si i po téměř dvou letech stále moc užívám,“ svěřila Eva, která má neuvěřitelně štíhlou figuru.

Váhu nikdy nemusela řešit a nyní kvůli pracovnímu vytížení ještě trochu shodila. „Měla jsem ledvinovou koliku a k tomu hodně práce, není to ale tak strašné, nyní váha ukazuje 50 kilo,“ svěřila krásná herečka. ■