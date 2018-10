Pleky, nejsi první! Tohle byl nejdražší rozvod v Česku! Soud vyměřil golfistovi platit Mirce Čejkové alimenty 270 tisíc měsíčně

Tyto manželské páry mají podobný příběh. Foto: Super.cz/Profimedia.cz/Michaela Feuereislová

Alimentů v této výši se od roku 2005 nikdy nedočkala. Golfista, který hraje pod německou vlajkou, ale jako trvalé bydliště uvádí Las Vegas a žije i v Thajsku, je totiž nikdy nezaplatil. „Naše úřady nemají v zahraničí moc šancí, takže se uklizení tatínkové jen smějí," nechala se slyšet v minulosti Čejková.

A co nyní požaduje po Plekancovi Lucie Vondráčková (38)? Kromě alimentů ještě také výživné pro sebe. "Paní Vondráčková žádá soud, aby stanovil výživné pro rozvedenou manželku ve výši 30 000 dolarů měsíčně (jedná se o kanadské dolary, pozn. red.), uložil povinnost p. Plekancovi jednorázově zabezpečit rozvedenou manželku do budoucnosti částkou 3 000 000 dolarů do 30 dnů od právní moci, uložil povinnost p. Plekancovi uhradit jednorázově k rukám rozvedené manželky tzv. kompenzaci za ztrátu kariéry ve výši 4 000 000 dolarů do 30 dnů od právní moci rozhodnutí a uložil povinnost p. Plekancovi k náhradě nákladů právního zastoupení ve výši 100 000 dolarů do 30 dnů od právní moci rozsudku," řekla Super.cz Mgr. Lenka Radoňová zastupující Tomáše Plekance. Pokud z tohoto sporu hokejista nějak nevybruslí, čekají ho obrovské výdaje. Stále však není vyloučeno, že s manželkou Lucií Vondráčkovou najdou kompromis. ■