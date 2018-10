Nejstarší sestra (39) ze slavného klanu neztrácí čas a jednoho zajíčka nahradila druhým. Tohle je prý její nová známost (20)

Kourtney se svým novým zajíčkem Lukou Profimedia.cz

Zalovila totiž ještě v mladších vodách než naposledy a nabrnkla si modela se jménem Luka Sabbat. Sabbatovi v baru sice ještě ani nenalijí alkohol, neboť je mu pouhých 20 let, ale to Kourtney zřejmě vůbec nevadí.

Dvojice si vyšla na večeři již několikrát a podle zdrojů Hollywoodlife.com se k sobě docela mají. Kardashian se nejednou nechala slyšet, že by ji muži jejího věku nezvládli. Sama se na 39 necítí. Líbí se jí prý, že má nad mladšími partnery moc, a dokonce si přijde víc sexy než kdy dřív.

Kourtney byla téměř deset let ve vztahu se Scottem Disickem, se kterým má tři děti. S Disickem se rozešla definitivně v létě 2015 a ráda by dohnala, co během jejich vztahu zameškala. Sabbat byl oproti tomu naposledy spojován s dcerou Cindy Crawford Kaiou Gerber, které je teprve 17. Tomu říkáme změna. Uvidíme, jak dlouho to těmto dvěma vydrží. ■