Po roce vztahu ji přítel požádal o ruku na místě, kde se seznámili: Krásná cellistka už plánuje veselku

Terezie Kovalová je zasnoubená.

Muži, kteří si mysleli na Terezii Kovalovou, si musejí nechat zajít chuť. Krásná violoncellistka se totiž bude vdávat. „Jsou to už asi dva měsíce, co mě přítel požádal o ruku na festivalu Colours of Ostrava během mého koncertu,” svěřila se Terezie.