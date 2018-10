Patricie Solaříková skončila se seriálovým kolegou bez trička ve fontáně

Patricie Solaříková a Matouš Ruml tvoří v Ulici pár. Foto: TV Nova

Noční natáčení - logicky - nepatří mezi herci k neoblíbenějším. To, co na jaře absolvovali Patricie Solaříková (29) a Matouš Ruml (32) ale bylo alespoň zábavné. Jako hrdinové divácky úspěšného seriálu Ulice, Tereza a David, skončili ve fontáně jednoho pražského parku.

Děj je napsaný tak, že Davidovi, který s Terezou chystá svatbu, nikdo neuspořádá rozlučku se svobodou, a tak se toho ujme sama nevěsta. A podle toho, že spolu skončí „opilí“ ve fontáně, poctivě.

„Každé natáčení, které je mimo ateliéry, je pro nás menší svátek a vždycky si to užijeme, i když je to třeba náročnější. Ale tohle jsme si s Matoušem užili. I když nám byla zima. Naštěstí to točil Ondra Kepka, a ten nás nemordoval dlouho,“ usmívala se herečka.

Natáčelo se v květnu v Praze, v Havlíčkových sadech, kdy teplota padala k deseti stupňům Celsia, takže na koupání to úplně nebylo. Ale natáčecí plán se na počasí neptá, takže hercům nezbývalo, než skočit do vody a s džínami přilepenými k tělu si zahrát na vášnivé milence.

Ta skutečná, nehraná vášeň pak v případě Patricie patří partnerovi Tiborovi a v případě Matouše jeho ženě Tereze, s níž má dvě děti, Nathaniela a Miu. ■